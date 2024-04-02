Экс-тренер «Авангарда» Кравец поделился ожиданиями от серии «Локомотив» — «Трактор»

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о своих мыслях относительно развития серии полуфинала Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором».

«Эти команды играют немного разными системами, но обе очень хорошо укомплектованы. И там, и там отличные вратари. Все четыре звена могут преподнести сюрприз, любое звено может забить. Это очень важно, когда все четыре линии качественно выполняют свою работу. То есть лидеры забивают, кто-то обороняется здорово, ну и в тот же момент могут забить голы, что и происходило. Это залог успеха.

Здесь будет такое противодействие — кто больше ошибок допустит или всё-таки какой-то вратарь дрогнет. Здесь очень много разных вариантов», — сказал Кравец в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Локомотив» в серии второго раунда обыграл «Авангард» в семи матчах. Решающий матч прошёл 30 марта. У ярославцев на подготовку к полуфиналу было на восемь дней меньше, чем у хоккеистов челябинского клуба.