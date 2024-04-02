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Никитин — о Робинсоне: у «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям

Никитин — о Робинсоне: у «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что команда готова давать отпор на провокации хоккеистов «Трактора». В концовке первого матча полуфинальной серии (5:2) американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон ударил клюшкой по ловушке голкипера ярославцев Даниила Исаева и получил дополнительные две минуты за грубость в последовавшей потасовке.

«Робинсон в концовке пытался тыкать клюшкой Исаева и устроить провокацию? Мы знаем об этом, ребята знают. У нас есть кому противодействовать провокациям. Это плей-офф, мы к этому готовы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    
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