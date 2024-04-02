Никитин — о Робинсоне: у «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил, что команда готова давать отпор на провокации хоккеистов «Трактора». В концовке первого матча полуфинальной серии (5:2) американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон ударил клюшкой по ловушке голкипера ярославцев Даниила Исаева и получил дополнительные две минуты за грубость в последовавшей потасовке.

«Робинсон в концовке пытался тыкать клюшкой Исаева и устроить провокацию? Мы знаем об этом, ребята знают. У нас есть кому противодействовать провокациям. Это плей-офф, мы к этому готовы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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