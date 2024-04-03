«Кто-то должен был покинуть свою должность». Могильный — о провальном сезоне ЦСКА

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный оценил провальный сезон ЦСКА и уход главного тренера Сергея Фёдорова.

«Я думаю, ребята подустали. Два года подряд выигрывать Кубок Гагарина — это не так просто. Где-то, может быть, надо было обновить кровь чуть-чуть, пустить молодёжи немножко побольше. Сложно сказать со стороны.

Мне кажется, что и вратарская линия не выручила. А это ключевая составляющая команды — и тем более игры в плей-офф.

Взяли нового тренера. Они вправе сделать это. Команда не выполнила задачи. У такого клуба, как ЦСКА, руководство не будет довольно таким результатом. К сожалению, кто-то должен был покинуть свою должность. Так получилось, что, к сожалению, это сделал Сергей Викторович…

Но мне кажется, что он сделал всё, что мог. Тут, я думаю, 100% не вина Фёдорова. Это точно. Но надо было что-то делать — и они поступили так, как поступили», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным — о голевых свершениях Овечкина, о погоне Мэттьюса, о великом рекорде Кучерова, о провалах ЦСКА и СКА — читайте на «Чемпионате» сегодня в 9:00 мск.