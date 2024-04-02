Клуб ECHL «Ньюфаундленд Гроулерс» прекратил существование посреди сезона

Команда ECHL «Ньюфаундленд Гроулерс» прекратила существование посреди сезона, сообщает инсайдер Крис Джонстон в своей соцсети.

Игроки команды, у которых на 20 марта были контракты с клубами АХЛ или НХЛ, не имеют права играть в ECHL до конца сезона. Все остальные игроки становятся свободными агентами.

Команда начала играть в сезоне-2018/2019 и проводит домашние игры на арене «Мэри Браунс Центр» в канадском городе Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор. Команда связана с «Торонто Мэйпл Лифс» из НХЛ и с «Торонто Марлис» из АХЛ.

«Гроулерс» дошли до финала плей-офф 2019 года, победив «Толидо Уоллай» в шести матчах и завоевав Кубок Келли. «Ньюфаундленд» стали первой канадской командой, завоевавшей главный трофей ECHL.