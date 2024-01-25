В НХЛ появится 33-я команда? Теперь в лигу хотят попасть «мормоны» из Юты

Кажется, вчера где-то в глубинах офиса НХЛ вспомнили про «отработку негатива». Когда соцсети разрывались от новостей про канадский секс-скандал, который может закончить карьеру основного вратаря «Филадельфии» и самого прогрессирующего игрока «Нью-Джерси» этого сезона, лига глубокомысленно молчала. После этого без всякого повода НХЛ внезапно рассказала об интересе Солт-Лейк-Сити к появлению команды лиги.

«Smith Entertainment Group предвидит ближайшее будущее, в котором НХЛ будет процветать в штате Юта, и мы на 100 процентов сосредоточены на том, чтобы это произошло как можно скорее», — заявил владелец баскетбольной «Юты» Райан Смит. Лига ответила на эту любезность: «Юта – многообещающий рынок, и мы с нетерпением ждём продолжения нашего обсуждения». Перебить главный инфоповод дня не удалось даже на 10%, но стороны, несомненно, настроены серьёзно.

Именно так и сказал Смит в разговоре с The Athletic: «Мы готовы сделать следующий шаг и настроены абсолютно серьёзно. Мы уверены, что НХЛ будет преуспевать в Юте, а то, что происходит в Аризоне, оставляем на усмотрение руководства лиги. Расширение — естественный процесс для таких вещей, но мы уважаем и тот процесс, который применялся для остальных команд. Мы хотим принести в лигу больше, чем взять у неё».

Райан Смит Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Юта выглядит вполне перспективным местом для создания команды. «Джаз» в НБА обычно входили в десятку самых посещаемых клубов, и даже перестройка команды в последнее время не ударила по зрительскому интересу катастрофически. В агломерации Солт-Лейк-Сити проживает более миллиона человек: причём, что очень важно для аудитории НХЛ, 86% из них — белые. Интерес к созданию команды публично одобрил губернатор штата: Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпиады в 2030-м или 2034-м, с высокой долей вероятности получит более поздние Игры. Под такое дело в Юте будут строить новую большую арену, на которой должен кто-то постоянно играть.

Нельзя сказать, что у штата есть богатейшая хоккейная история. Юта дала миру четырёх игроков НХЛ, среди которых выделяются обладатель Кубка мира – 1996 Стив Коновальчук и двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелеса» Тревор Льюис. Однако играющие в ECHL «Джаз» стабильно собирают на трибунах пять тысяч зрителей, несмотря на неудачный сезон, а в прошлом сезоне все билеты на предсезонный матч «Вегаса» и «Лос-Анджелеса» разлетелись очень быстро.

Про Юту мы вспоминали тогда, когда весной обсуждалась беда «Аризоны», которая проиграла референдум о строительстве новой арены и пока продолжит играть на крохотной университетской арене вместимостью 4600 зрителей. Сложно представить себе любую другую команду лиги, которой разрешили бы такое. Однако «Койотс» с годами всё больше похожи на любимую игрушку руководства НХЛ, которая по парадоксальным причинам не надоедает комиссионеру лиги даже после кучи провалов. Прямо сейчас у «Койотс» очень мало времени, о чём на днях открыто сказал глава профсоюза НХЛ Марти Уолш.

Клуб сделал запрос в администрацию Финикса о покупке земли там, чтобы строить арену поближе к одному из крупнейших американских городов. Однако пока эта сделка находится в стадии «вилами по воде», а договор об аренде нынешнего стадиона истекает у «Аризоны» через два года. Надо отметить, что арендодатель в лице университета штата Аризона изначально не был особо рад такому соседству. Больше вариантов у «Койотов» особо нет, и даже потенциальное продление нынешней арендной сделки вызовет бурю недовольства во всей лиге.

Арена «Аризоны» Фото: AP/TASS

Внезапно в список потенциальных релокантов может попасть вполне успешный в этом сезоне «Виннипег». Прямо сейчас «Джетс» не имеют явных финансовых проблем, но их посещаемость тревожит. За год она упала примерно на 10%, хуже «Виннипега» только «Аризона». Даже безнадёжный в этом году «Сан-Хосе», играющий в нехоккейном регионе, привлекает больше болельщиков. НХЛ и так традиционно критикуется за своё отношение к канадским клубам, и лига в перспективе не будет толерантна к тому, что маленький канадский рынок не собирает постоянные аншлаги, которые были обещаны при переезде из Атланты.

Однако вполне возможен вариант без переезда. Кажется, НХЛ очень понравилось расширяться: за «Вегас» и «Сиэтл» лига суммарно получила примерно $ 1,1 млрд платы от владельцев, причём ни цента из этих денег не ушло на зарплаты игрокам. Профсоюз, разумеется, недоволен, однако сделать тут ничего не может. Вступительные взносы команд расширения не учитываются в прибылях лиги от хоккейной деятельности, половина которой идёт на фонд оплаты труда.

Появление 33-й команды лиги на данный момент выглядит абсурдным, но руководство НХЛ намекало на то, что рассматривает такую возможность. Прямо сейчас по 32 команды есть в НХЛ и НФЛ, бейсбольная МЛБ и НБА имеют 30, причём в баскетболе уже обсуждают новые клубы в тех же городах, которыми приросла НХЛ. Круче всех за последние годы поднялась Главная лига соккера: в 2009-м в МЛС играли 15 клубов, а сейчас это число выросло вдвое, в 2025-м лига получит свою 30-ю команду. Конечно же, МЛС тоже получает хорошие вступительные взносы за новые команды, пусть и сильно меньше, чем НХЛ: последние команды заплатили по $ 200 млн за билет в футбольную лигу.

Модель «соккера» в Америке из-за этого не раз сравнивали с финансовой пирамидой. «Огромные вступительные взносы делятся между владельцами клубов, чтобы все кошельки оставались пухлыми даже в тех условиях, когда никому не нужен тот продукт, который производит МЛС. Вы не уверены, что сильных игроков хватит на такое количество команд? Да кому не начхать! Беспокоитесь, что в штатах без футбольной истории не возникнет фан-базы? Ерунда, клубы лиги имеют прекрасную историю создания болельщицкой базы из воздуха», — в 2019-м зубоскалило издание Deadspin.

Марио Лемье на льду Солт-Лейка Фото: Damian Strohmeyer/Getty Images

Не захочет ли и НХЛ поиграть в хоккейный МММ? Примеры «Вегаса», который вышел в финал на первый год жизни, и «Сиэтла», который выбил действующих чемпионов на втором году жизни, вроде бы показывают, что в лиге есть достаточно таланта, чтобы создавать новые команды. Однако лига так и не научилась правильно продавать своих звёзд, и хотя у НХЛ получилось максимально равным слоем размазать общий талант по 32 командам, это не помогает повышать рейтинги самых известных парней лиги. Да и захотят ли владельцы снова выходить на драфт расширения, который сейчас стал очень болезненным для клубов?

Прямо сейчас вариант перевезти «Койотс» в мормонский штат выглядит куда симпатичнее. Если не считать ковидный сезон, где в плей-ин команда попала благодаря пандемии, в остальных 11 стандартных чемпионатах «Аризона» пропустила плей-офф и очень близка к тому, чтобы сделать это снова. Потенциал у команды при этом прекрасный, но ограничен изначальной убыточностью рынка.