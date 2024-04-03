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Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало»

Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Сгарбосса, Лапьер) – 02:46     1:1 Гиргенсонс (Далин, Пауэр) – 15:42     2:1 Петерка (Так, Бенсон) – 16:50 (pp)     3:1 Петерка (Так) – 30:54     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 39:14 (pp)     4:2 Далин (Петерка, Томпсон) – 43:03 (pp)     5:2 Томпсон (Куинн, Бенсон) – 44:48     6:2 Так (Томпсон, Далин) – 45:33    

В составе победителей отличились Земгус Гиргенсонс, Джон-Джейсон Петерка (дубль), Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так.

За «Вашингтон» голами отметились Мартин Фехервари и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Баффало» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 76 матчах. «Вашингтон» занимает восьмое место на Востоке, набрав 82 очка в 74 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом».

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