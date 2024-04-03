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Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Земгус Гиргенсонс, Джон-Джейсон Петерка (дубль), Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так.

За «Вашингтон» голами отметились Мартин Фехервари и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Баффало» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 76 матчах. «Вашингтон» занимает восьмое место на Востоке, набрав 82 очка в 74 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом».