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Миннесота – Оттава 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Миннесота» одержала победу над «Оттавой», у Кирилла Капризова голевая передача
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Сегодня, 3 апреля, «Миннесота Уаилд» обыграла на своей площадке «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шоу (Богосян, Луккини) – 12:32     2:0 Болди (Капризов, Бродин) – 20:49     2:1 Батерсон (Ткачук, Чикран) – 27:43 (pp)     2:2 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 42:42 (pp)     3:2 Леттьери – 53:04    

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Шоу, Мэтт Болди и Винни Леттьери. На счету российского нападающего Кирилла Капризова голевая передача.

За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон и Джейкоб Чикран.

После 74 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 81 очком. «Оттава» расположилась на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 70 очков в 74 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Оттава» сыграет с «Флорида Пантерз».

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