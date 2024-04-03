«Миннесота» одержала победу над «Оттавой», у Кирилла Капризова голевая передача

Сегодня, 3 апреля, «Миннесота Уаилд» обыграла на своей площадке «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Шоу, Мэтт Болди и Винни Леттьери. На счету российского нападающего Кирилла Капризова голевая передача.

За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон и Джейкоб Чикран.

После 74 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 81 очком. «Оттава» расположилась на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 70 очков в 74 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Оттава» сыграет с «Флорида Пантерз».