«Миннесота» одержала победу над «Оттавой», у Кирилла Капризова голевая передача
Поделиться
Сегодня, 3 апреля, «Миннесота Уаилд» обыграла на своей площадке «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шоу (Богосян, Луккини) – 12:32 2:0 Болди (Капризов, Бродин) – 20:49 2:1 Батерсон (Ткачук, Чикран) – 27:43 (pp) 2:2 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 42:42 (pp) 3:2 Леттьери – 53:04
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Шоу, Мэтт Болди и Винни Леттьери. На счету российского нападающего Кирилла Капризова голевая передача.
За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон и Джейкоб Чикран.
После 74 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 81 очком. «Оттава» расположилась на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 70 очков в 74 играх.
Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Колорадо Эвеланш», а «Оттава» сыграет с «Флорида Пантерз».
Комментарии
- 3 апреля 2024
-
06:27
-
06:21
-
06:00
-
05:55
-
05:47
-
05:43
-
05:39
-
05:38
-
04:51
-
04:40
-
04:36
-
04:10
- 2 апреля 2024
-
23:59
-
23:50
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:37
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:52
-
20:20
-
19:51
-
19:40
-
19:20