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«Бостон» вырвал победу у «Нэшвилла» в меньшинстве, забив трижды в последние семь минут

В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» уступили «Бостон Брюинз» со счётом 0:3.

На 54-й минуте матча при счёте 0:0 нападающий гостей Чарли Койл забросил шайбу, которая стала в итоге победной, «Брюинз» в этот момент играли в численном меньшинстве. На 58-й минуте форвард «Бостона» Павел Заха удвоил преимущество своей команды. Минутой позже чешский нападающий Давид Пастрняк поразил пустые ворота «Нэшвилла», установив окончательный счёт.

«Предаторз» потерпели третье поражение в регулярном чемпионате подряд. Для «Бостона» эта победа стала второй кряду, «Брюинз» продолжают гонку с «Нью-Йорк Рейнджерс» за лидерство в Восточной конференции.

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