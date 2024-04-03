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Нэшвилл Предаторз — Бостон Брюинз 0:3, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Бостон» вырвал победу у «Нэшвилла» в меньшинстве, забив трижды в последние семь минут
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нэшвилл Предаторз» уступили «Бостон Брюинз» со счётом 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Маршан, Улльмарк) – 53:18 (sh)     0:2 Заха (Хайнен, Пастрняк) – 57:18     0:3 Пастрняк (Заха, Хайнен) – 58:36    

На 54-й минуте матча при счёте 0:0 нападающий гостей Чарли Койл забросил шайбу, которая стала в итоге победной, «Брюинз» в этот момент играли в численном меньшинстве. На 58-й минуте форвард «Бостона» Павел Заха удвоил преимущество своей команды. Минутой позже чешский нападающий Давид Пастрняк поразил пустые ворота «Нэшвилла», установив окончательный счёт.

«Предаторз» потерпели третье поражение в регулярном чемпионате подряд. Для «Бостона» эта победа стала второй кряду, «Брюинз» продолжают гонку с «Нью-Йорк Рейнджерс» за лидерство в Восточной конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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