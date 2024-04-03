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Калгари Флэймз — Анахайм Дакс 3:5, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

Дубль Кузьменко и гол Шаранговича не помогли «Калгари» набрать очки в матче с «Анахаймом»
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм Дакс» переиграли на выезде «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Целльвегер, Лисон) – 14:03     1:1 Шарангович (Кадри, Уигар) – 22:30 (pp)     2:1 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 30:26     2:2 Терри (Карлссон, Целльвегер) – 33:36 (pp)     2:3 Фаулер (Зеграс, Терри) – 41:52     2:4 Киллорн (Терри) – 45:09     3:4 Кузьменко (Поспишил, Уигар) – 49:34     3:5 Киллорн (ЛаКомбе, Терри) – 53:14    

В составе хозяев льда заброшенными шайбами отметились белорусский нападающий Егор Шарангович, который сравнял счёт на 23-й минуте игры, реализовав большинство, и российский форвард Андрей Кузьменко, гол которого на 31-й минуте вывел «Флэймз» вперёд. На 50-й минуте Кузьменко оформил дубль, при счёте 2:4 сократив отставание своей команды, однако в оставшееся время хоккеистам «Дакс» удалось восстановить разрыв в две шайбы.

«Анахайм» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Для «Калгари» это поражение стало шестым в семи последних матчах.

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