Дубль Кузьменко и гол Шаранговича не помогли «Калгари» набрать очки в матче с «Анахаймом»

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм Дакс» переиграли на выезде «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

В составе хозяев льда заброшенными шайбами отметились белорусский нападающий Егор Шарангович, который сравнял счёт на 23-й минуте игры, реализовав большинство, и российский форвард Андрей Кузьменко, гол которого на 31-й минуте вывел «Флэймз» вперёд. На 50-й минуте Кузьменко оформил дубль, при счёте 2:4 сократив отставание своей команды, однако в оставшееся время хоккеистам «Дакс» удалось восстановить разрыв в две шайбы.

«Анахайм» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд. Для «Калгари» это поражение стало шестым в семи последних матчах.