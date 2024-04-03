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Флёри стал вторым действующим голкипером НХЛ с 50+ победами за три команды лиги

Флёри стал вторым действующим голкипером НХЛ с 50+ победами за три команды лиги
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Сегодня, 3 апреля, «Миннесота Уайлд» обыграла на своей площадке «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал канадский голкипер Марк-Андре Флёри, для которого одержанная победа стала 50-й в форме «Уайлд». Ранее Марк-Андре добирался до этого показателя, также будучи вратарём «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс».

Таким образом, Флёри стал всего вторым действующим голкипером НХЛ с 50+ победами за три команды лиги. Канадский ветеран повторил достижение датского вратаря «Каролины Харрикейнз» Фредерика Андерсена, который ранее в НХЛ защищал цвета «Анахайм Дакс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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