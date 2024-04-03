Карбери: «Вашингтон» просто не смог справиться со скоростью и мастерством «Баффало»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гостевое поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:6).

«В атаке у нас было всё хорошо, но мы просто не смогли справиться с их скоростью и мастерством. Если против таких команд мы не будем выступать лучше и навязывать свою игру, нам будет очень, очень трудно. Для нас они, конечно, неприятны», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Баффало» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 76 матчах. «Вашингтон» занимает восьмое место на Востоке, набрав 82 очка в 74 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом».