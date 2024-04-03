Минтюков и Целльвегер повторили достижение новичков-защитников «Анахайма» 1995 года

В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм Дакс» переиграл на выезде «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

В составе «уток» три результативные передачи отдал защитник-новичок Олен Целльвегер. Ранее Павел Минтюков, являющийся ещё одним игроком обороны, который проводит свой первый сезон в НХЛ, отдал три голевые передачи во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:7).

Как сообщает журналист Блейк Уэри на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), это первый случай в истории «Анахайма» с сезона-1994/1995, когда два новичка-защитника отдают по три голевые передачи в матчах сезона.

Минтюков за 63 встречи нынешнего сезона записал на свой счёт 28 (4+24) очков.