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Минтюков и Целльвегер повторили достижение новичков-защитников «Анахайма» 1995 года

Минтюков и Целльвегер повторили достижение новичков-защитников «Анахайма» 1995 года
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм Дакс» переиграл на выезде «Калгари Флэймз» со счётом 5:3.

В составе «уток» три результативные передачи отдал защитник-новичок Олен Целльвегер. Ранее Павел Минтюков, являющийся ещё одним игроком обороны, который проводит свой первый сезон в НХЛ, отдал три голевые передачи во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (4:7).

Как сообщает журналист Блейк Уэри на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), это первый случай в истории «Анахайма» с сезона-1994/1995, когда два новичка-защитника отдают по три голевые передачи в матчах сезона.

Минтюков за 63 встречи нынешнего сезона записал на свой счёт 28 (4+24) очков.

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