Курьянов: давать длинные контракты легионерам просто опасно — видели пример Найта

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о сроках контрактов для игроков в омском клубе.

«На какой срок будем подписывать игроков? Есть ситуация с легионерами, где давать длинные контракты просто опасно — видели пример Найта. А есть такие игроки, в которых мы верим и видим потенциал — Шарипзянов, Ткачёв, Чистяков, Гуляев. Если увидим такого игрока, которому можно дать контракт на два-три года, мы это сделаем. Придерживаюсь курса, что нужна стабильность. «Локомотив» показал, что это такое», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву». По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.