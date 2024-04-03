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Расписание майского турне сборной России на матчи с Беларусью и Казахстаном

Со 2 по 11 мая 2024 года сборная «Россия 25» проведёт пять матчей со сборными Беларуси и Казахстана.

Представляем расписание игр национальной команды:

Турнир в Казахстане:

2 мая – Россия – Казахстан (Астана);

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

Турне по городам России и Беларуси:

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Отмечается, что команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля/

Напомним, в мае 2023 года сборная «Россия 25» стала победителем Большого тура.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана.