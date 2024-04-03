Расписание майского турне сборной России на матчи с Беларусью и Казахстаном

Со 2 по 11 мая 2024 года сборная «Россия 25» проведёт пять матчей со сборными Беларуси и Казахстана.
Представляем расписание игр национальной команды:
Турнир в Казахстане:
2 мая – Россия – Казахстан (Астана);
4 мая – Россия — Беларусь (Астана).
Турне по городам России и Беларуси:
6 мая – Россия — Беларусь (Омск);
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).
Отмечается, что команда собирается 22 апреля на базе в Новогорске для подготовки. Подготовка команды в Новогорске продлится до 29 апреля/
Напомним, в мае 2023 года сборная «Россия 25» стала победителем Большого тура.
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана.