Кросби вышел на восьмое место по голам в сезоне среди игроков 36+, рекорд — у Овечкина

Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» дублем отметился капитан Сидни Кросби. Таким образом, канадский форвард забросил свою 39-ю шайбу в нынешнем сезоне. Как сообщает StatsCentre на странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Сидни Кросби вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству голов в сезоне серди игроков 36 лет и старше. Рекорд же по данному показателю принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (50 шайб в сезоне-2021/2022). На втором месте — Теэму Селянне (48), третий — Горди Хоу (44).