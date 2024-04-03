«Все четыре команды очень нравятся». Михаил Кравец — о полуфинальных сериях Кубка Гагарина

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от полуфинальных серий Кубка Гагарина — 2024. Напомним, «Металлург» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» ведёт в серии с «Трактором» 1-0.

«Я считаю, что все четыре команды по праву заслужили быть в полуфинале. Это команды, в которых есть хорошие четыре звена, в которых очень достойно играют вратари, и каждая из этих команд заслуживает победы. Кто импонирует? Честно говоря, мне все четыре команды очень нравятся, поэтому не отдам никому какого-то предпочтения», — заявил Кравец в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Михаил Кравец был уволен с поста главного тренера «Авангарда» после второй встречи в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (0:7).