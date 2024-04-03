«Металлург» открыл счёт в матче благодаря рикошету от конька защитника «Автомобилиста»

В Магнитогорске в эти минуты проходит первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает «Автомобилист». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу магнитогорцев.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 35-й минуте матча нападающий «Металлурга» Александр Петунин совершил проход по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу ворот «Автомобилиста». Шайба срикошетила от конька гостей Никиты Трямкина и залетела в ворота. Ассистентом в голе был признан Игорь Гераськин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что пока «Автомобилист» не имел большинства в матче, но уже трижды отбивался в меньшинстве, включая игру в формате «3 на 5».