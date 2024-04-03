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«Металлург» открыл счёт в матче благодаря рикошету от конька защитника «Автомобилиста»

«Металлург» открыл счёт в матче благодаря рикошету от конька защитника «Автомобилиста»
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В Магнитогорске в эти минуты проходит первый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает «Автомобилист». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу магнитогорцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 35-й минуте матча нападающий «Металлурга» Александр Петунин совершил проход по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу ворот «Автомобилиста». Шайба срикошетила от конька гостей Никиты Трямкина и залетела в ворота. Ассистентом в голе был признан Игорь Гераськин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что пока «Автомобилист» не имел большинства в матче, но уже трижды отбивался в меньшинстве, включая игру в формате «3 на 5».

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