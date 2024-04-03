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Инсайдер НХЛ: Бедарду отправлено приглашение на участие в чемпионате мира по хоккею

Инсайдер НХЛ: Бедарду отправлено приглашение на участие в чемпионате мира по хоккею
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что генеральный менеджер сборной Канады Рик Нэш прислал приглашение форварду «Чикаго» Коннору Бедарду и нападающему «Анахайма» Мэйсону Мактавишу на чемпионат мира по хоккею.

«Генеральный менеджер сборной Канады Рик Нэш обратился к этим двум игрокам, поскольку команды этих двух хоккеистов выбыли из гонки за плей-офф Кубка Стэнли. Официального ответа от Бедарда пока нет. Последние пару лет он был очень занят на драфте и играл на нескольких чемпионатах мира среди юниоров. Но ожидается, что ответ будет утвердительным, и, скорее всего, Бедард поедет играть за Канаду на мужском чемпионате мира. В планах сборной Канады также добраться до Сидни Кросби, если и когда «Пингвинз» вылетят из гонки за плей-офф», — цитирует Лебрюна TSN.

Бедард ещё не имеет опыта выступлений за взрослую сборную Канады. 18-летний форвард является обладателем золотых медалей юниорского чемпионата мира и дважды обладателем золота МЧМ.

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