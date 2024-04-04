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Кучеров лидирует с 3-очковым отрывом в гонке бомбардиров сезона НХЛ по итогам игрового дня

Кучеров лидирует с 3-очковым отрывом в гонке бомбардиров сезона НХЛ по итогам игрового дня
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли пять матчей, среди которых свои встречи провели «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Тампа» не оставила шансов в выездном матче «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече ассистентским хет-триком.

Никита Кучеров Подробнее

«Эдмонтон», в свою очередь, не смог ничего противопоставить «Даллас Старз» (0:5), в результате чего лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид не смог записать на свой счёт ни одного результативного балла.

Таким образом, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров текущей регулярки по итогам игрового дня со 130 (42+88) очками. Вторым идёт звёздный форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (127). Макдэвид остался на третьей строчке (126).

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Факса (Стил, Смит) – 02:08     2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 33:16 (pp)     3:0 Джонстон (Харли, Факса) – 36:27     4:0 Бенн – 38:42     5:0 Стил (Факса, Смит) – 39:04    
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