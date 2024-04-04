Кучеров лидирует с 3-очковым отрывом в гонке бомбардиров сезона НХЛ по итогам игрового дня

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли пять матчей, среди которых свои встречи провели «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз».
«Тампа» не оставила шансов в выездном матче «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече ассистентским хет-триком.
«Эдмонтон», в свою очередь, не смог ничего противопоставить «Даллас Старз» (0:5), в результате чего лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид не смог записать на свой счёт ни одного результативного балла.
Таким образом, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров текущей регулярки по итогам игрового дня со 130 (42+88) очками. Вторым идёт звёздный форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (127). Макдэвид остался на третьей строчке (126).
Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.
Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.
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