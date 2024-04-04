Форвард «Тампы»: Кучеров — особенный игрок, невозможно повторить то, что он делает
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Нападающий «Тампа-Бэй» Ник Пол назвал форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова особенным игроком и восхитился мастерству россиянина. Кучеров отдал три результативные передачи в матче с «Торонто» (4:1) и первым в сезоне добрался до отметки в 130 очков.
«Кучеров особенный игрок. Вы наблюдаете за его игрой и пытаетесь повторить за ним на тренировках, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре, это невозможно повторить. Его видение площадки, его катание, его руки, бросок, его игровое мышление, что угодно. Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие! Какую передачу в одно касание он отдал на Пойнта! Подобное увидишь не каждый матч, а он так играет каждую свою смену», — цитирует Пола пресс-служба клуба.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03 1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp) 1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54 1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47 1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19
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