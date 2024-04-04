Форвард «Тампы»: Кучеров — особенный игрок, невозможно повторить то, что он делает

Нападающий «Тампа-Бэй» Ник Пол назвал форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова особенным игроком и восхитился мастерству россиянина. Кучеров отдал три результативные передачи в матче с «Торонто» (4:1) и первым в сезоне добрался до отметки в 130 очков.

«Кучеров особенный игрок. Вы наблюдаете за его игрой и пытаетесь повторить за ним на тренировках, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре, это невозможно повторить. Его видение площадки, его катание, его руки, бросок, его игровое мышление, что угодно. Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие! Какую передачу в одно касание он отдал на Пойнта! Подобное увидишь не каждый матч, а он так играет каждую свою смену», — цитирует Пола пресс-служба клуба.