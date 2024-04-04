Кучеров установил рекорд НХЛ среди крайних нападающих по числу передач за сезон

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и первым в текущем сезоне добрался до отметки в 130 набранных очков. На счету россиянина 88 результативных передач.

Таким образом, Кучеров установил рекорд НХЛ среди крайних нападающих по числу результативных передач за сезон. Россиянин побил свой же рекорд, установленный в сезоне-2018/2019, а также рекорд Яромира Ягра в 87 ассистов в сезоне-1995/1996. Тройку замыкает Джонатан Юбердо, который в сезоне-2021/2022 в составе «Флориды» отдал 85 результативных передач.

По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.