Кучеров установил рекорд НХЛ среди крайних нападающих по числу передач за сезон

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и первым в текущем сезоне добрался до отметки в 130 набранных очков. На счету россиянина 88 результативных передач.
Таким образом, Кучеров установил рекорд НХЛ среди крайних нападающих по числу результативных передач за сезон. Россиянин побил свой же рекорд, установленный в сезоне-2018/2019, а также рекорд Яромира Ягра в 87 ассистов в сезоне-1995/1996. Тройку замыкает Джонатан Юбердо, который в сезоне-2021/2022 в составе «Флориды» отдал 85 результативных передач.
По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.
- 4 апреля 2024
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
08:04
-
07:43
-
07:19
-
07:05
-
06:57
-
06:40
-
06:29
-
06:15
-
05:58
-
05:45
-
05:34
-
05:16
-
04:48
-
04:47
-
04:23
-
03:27
-
03:10
-
03:07