Никита Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 130 очками за сезон в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и первым в текущем сезоне добрался до отметки в 130 (42+88) набранных очков.

Таким образом, Кучеров стал вторым игроком в XXI веке со 130 очками за сезон в НХЛ. В прошлом сезоне капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 153 очка — забросил 64 шайбы и отдал 89 результативных передач.

В текущем сезоне Кучеров лидирует в гонке бомбардиров текущей регулярки по итогам игрового дня со 130 (42+88) очками. Вторым идёт звёздный форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (127). Макдэвид остался на третьей строчке (126).

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» осталось провести семь матчей.