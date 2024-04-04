Терещенко поделился мнением о шансах «Трактора» на выход в финал после травмы Фукале

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился мнением о шансах «Трактора» на выход в финал Кубка Гагарина после травмы основного вратаря Зака Фукале в первом матче серии с «Локомотивом» (2:5).

«Шансы есть, это хоккей. Просто Фукале – это фундамент. Подчищал для «Трактора» всё, держал в игре. Опять же, «Локомотив» — очень серьёзный соперник, который здорово играет и в атаке, и в обороне», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Фукале получил травму в середине второго периода после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Сменивший канадца Сергей Мыльников пропустил три гола с 17 бросков по воротам.