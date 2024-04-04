Хоккейный агент подробно назвал причины массовой драки между «Рейнджерс» и «Дэвилз» в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев подробно назвал причины массовой драки между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» в НХЛ. Уже на второй секунде матча состоялась драка, в которой приняли участие все 10 хоккеистов, находившихся на льду.

«Если мы посмотрим на статистику, то такие ситуации возникают всё чаще. С одной стороны, это элементы шоу, а с другой – элементы специальных решений. Очень важный аспект, о котором мы перестали говорить, но в Северной Америке это некий лейтмотив: присутствие в команде игрока, который умеет правильно вести бой, но в то же время играть в хоккей. Вспомните Криса Саймона, Андрея Назарова, Тая Доми. Есть Том Уилсон, Райан Ривз.

Категория таких спортсменов нужна. Чистых тафгаев, которые с трудом катались и тренировались только со штангой и боксёрской грушей, – таких сейчас нет. Когда мы видим драки «пять на пять», – ну что же, таковы эмоции. Хочу заострить внимание на том, что очень часты случаи, когда после поединков соперники похлопывают другу друга, понимая, что они являются частью шоу. Это в том числе то, за что хоккеисты получают деньги», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.