Юрзинов: при таком прогрессе игроков СКА имеет отличные шансы на Кубок Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший высказался об итогах сезона для СКА. Петербургский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв во втором раунде «Автомобилисту» в пяти матчах.

«Я полностью поддерживаю направление, которое занял СКА в этом сезоне. Развитие игроков – необходимость для каждого клуба. Работа, основанная на молодых хоккеистах – вот будущее нашего хоккея. В этом году будет 50 лет, как я начал свою тренерскую работу в сборной, и могу заметить: работа в СКА выстроена на очень высоком, недостижимом для многих уровне. В клубе чётко выстроен процесс подготовки резервов, работа тренерского штаба, вся клубная вертикаль от самых юных до профессионалов, вся доступная игрокам инфраструктура — такого нигде нет!

Посмотрите на спортивный комплекс «Хоккейный город», там предоставлены безграничные возможности для совершенствования игроков. Взять, например, работу с защитниками. Развитие защитников — особенный процесс и специальные тренировки, направленные на улучшение катания, на выход из-под силовой борьбы и на развитие стыковой выносливости. В «Хоккейном городе» есть все условия для этого. Работа, проделанная СКА на всех уровнях, может послужить примером любому клубу. Многое уже сделано, и надо продолжать развиваться именно этим курсом.

Прошлым летом Роман Ротенберг начал строить команду почти с нуля – отсюда и некоторые проблемы, которые были на старте регулярки. При этом уже тогда тренерский штаб армейцев, да и сами игроки показали, что они умеют делать выводы из неудач, быстро сыгрываются и прогрессируют. Уже к ноябрю СКА вернулся на свои привычные позиции – боролся за лидерство в КХЛ, много забивал, показывал красивую скоростную игру. В итоге всего трёх очков не хватило для того, чтобы второй год подряд взять Кубок Континента. Это очень серьёзный показатель стабильности именно в работе тренеров – состав значительно обновился, но результат остался высочайшим, команда продолжила играть в современном стиле, нацеленном на атаку.

В нынешнем плей-офф элемент случайности играет невероятную роль. В этот раз слишком много мелких и крупных объективных факторов сыграли против СКА. Тут и переезд – всё-таки к домашнему льду надо привыкать не один месяц, тут много нюансов. Но самое главное, это просто невероятная эпидемия травм. Все говорят про Никишина – его травма действительно стала большой потерей, но ведь СКА потерял ещё целую группу важных игроков – Педана, Рендулича, Алистрова. На несколько матчей выбыл Пашнин – он потом вернулся, но всех кондиций явно не набрал. Не сомневаюсь, что если бы хотя бы половины травм удалось избежать, то СКА прошёл бы «Автомобилист». Ни по одному матчу серии нельзя сказать, что армейцы уступили его по игре. Всегда доминировали, играли в своём стиле, но не хватало мелочей.

Ещё один важный итог сезона для СКА – очередная группа игроков, которые вышли на новый уровень. В прошлом году открытиями были Никишин и Хайруллин – они подтвердили свой прогресс и сейчас. А ещё к ним добавились Глотов, который стал настоящей звездой КХЛ, Грицюк – с января он показывал просто шикарный хоккей, Поляков – отличный пример питерского воспитанника, который стал важным игроком для СКА. Приятно удивили и молодые вратари – Мойсевич и Плешков. Словом, в очередной раз мы убедились, что у Ротенберга и его штаба хоккеисты прогрессируют. Уверен, что при таком поступательном движении именно в плане прогресса игроков и команды, у СКА отличные шансы на Кубок Гагарина уже в следующем сезоне», — сказал Юрзинов в интервью «Чемпионату».