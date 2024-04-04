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Хоккейный агент оценил шансы «Трактора» в серии с «Локомотивом» после травмы Фукале

Хоккейный агент оценил шансы «Трактора» в серии с «Локомотивом» после травмы Фукале
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил шансы «Трактора» в серии с «Локомотивом» после травмы основного вратаря Зака Фукале в первом матче серии с ярославцами (2:5).

«Чисто гипотетически шансы у «Трактора» есть. Потеря Фукале, если он всё же не сыграет, может сказаться. Если Зак не будет играть, то Челябинску обязательно нужно выдержать натиск соперника в первой половине матча. В психологическом плане будет важно выстоять против такой команды, как «Локомотив». Защитная линия Ярославля выглядит потрясающе. Глубина, возможности выбора защитников, – всё это просто зашкаливает. Все команды нуждаются в защитниках, а в Ярославле другая проблема: нужно выбрать, кого поставить в состав из общего числа», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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