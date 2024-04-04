Каменский прокомментировал массовую драку между игроками «Рейнджерс» и «Дэвилз»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о массовой драке на второй секунде матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз».

«У нас между „Детройтом“ и „Колорадо“ постоянно такие драки были. Всегда „Нью-Джерси“ с „Рейнджерс“ — это большое противостояние, поэтому наверняка такое и бывает. Такое не удивительно — это сплачивает команду, говорит о том, что в коллективе игроки друг за друга. Естественно, в НХЛ и КХЛ борются с грязью во время игр, поэтому ребята будут наказаны. Но такие действия, повторюсь, сплачивают хоккеистов», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, на второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов. По итогам инцидента восемь человек заработали удаления до конца матча (по четыре с каждой стороны). Таким образом, всю дальнейшую встречу команды продолжали в 14 полевых игроков. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:3.