Каменский назвал качества Никиты Кучерова, помогающие ему набирать очки в НХЛ

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, благодаря чему российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набирает очки в НХЛ.

«Никита здорово читает игру, у него очень быстрое игровое мышление, умеет и любит забивать, настоящий нападающий. Он игровик — любит и отдавать, и забивать, получает от этого большое удовольствие. Его результат — это большой труд игрока, который приносит пользу команде и себе. Он работает на команду, и от этого команда работает вместе с ним, получается обоюдный результат. А то, что он показывает огромное мастерство, — это только плюс команде», — цитирует Каменского ТАСС.

Напомним, на счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.