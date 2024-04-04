Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос о состоянии Зака Фукале

Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос о состоянии Зака Фукале
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) ответил на вопрос о состоянии вратаря челябинского клуба Зака Фукале.

«У Сошникова в первом матче была микротравма, он готовился. По Фукале вам никто не скажет. В Челябинск приедем, там будем смотреть. Он готовится. Он в команде, всё нормально», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, на 35-й минуте первого матча команд травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде.

Материалы по теме
«Его поведение никуда не годится. Пусть в Челябинске боится». А. Заварухин — о Шалунове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android