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Кучеров вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ по очкам в одной регулярке среди вингеров

Кучеров вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ по очкам в одной регулярке среди вингеров
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Сегодня, 5 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 133 (43+90) очка в нынешнем сезоне. Этот результат помог Кучерову выйти на чистое пятое место в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате среди крайних нападающих, обойдя Ги Лефлёра (132 в сезоне-1977/1978) и Теэму Селянне (132 в сезоне-1992/1993). Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Яромир Ягр (149 в сезоне-1995/1996).

Никита Кучеров Подробнее

Напомним, нынешний регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51     4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06    
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