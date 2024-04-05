Нынешний сезон НХЛ — первый за 28 лет, в котором более одного игрока набрали 90+ ассистов

Сегодня, 5 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 90 ассистентских баллов в нынешней регулярке. Кучеров стал вторым игроком в текущем сезоне, которому удалось преодолеть данную отметку. Первым это сделал звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (97). Благодаря Кучерову и Макдэвиду нынешний сезон стал первым за последние 28 лет, в котором более одного хоккеиста сделали 90+ результативных передач. В последний раз такое случалось в сезоне-1995/1996.

Напомним, текущий регулярный чемпионат завершается 19 апреля.