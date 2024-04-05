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Кучеров сохранил трёхочковый отрыв от Маккиннона в топе бомбардиров НХЛ по итогам дня

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проходят девять матчей, среди которых уже завершились встречи с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

«Тампа» в выездном матче нанесла поражение «Монреаль Канадиенс» (4:1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и двумя результативными передачами. Абсолютно аналогичную статистику показал сегодня и лидер «Колорадо» Натан Маккиннон в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

Таким образом, Кучеров продолжает опережать Маккиннона на три очка (133 против 130) в гонке за звание лучшего бомбардира нынешней регулярки. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (126).

Напомним, текущий регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.