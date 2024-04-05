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Кучеров сохранил трёхочковый отрыв от Маккиннона в топе бомбардиров НХЛ по итогам дня

Кучеров сохранил трёхочковый отрыв от Маккиннона в топе бомбардиров НХЛ по итогам дня
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проходят девять матчей, среди которых уже завершились встречи с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

«Тампа» в выездном матче нанесла поражение «Монреаль Канадиенс» (4:1). Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и двумя результативными передачами. Абсолютно аналогичную статистику показал сегодня и лидер «Колорадо» Натан Маккиннон в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

Никита Кучеров Подробнее
Натан Маккиннон Подробнее

Таким образом, Кучеров продолжает опережать Маккиннона на три очка (133 против 130) в гонке за звание лучшего бомбардира нынешней регулярки. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (126).

Напомним, текущий регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51     4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34     1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05     1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp)     1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43     2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp)     2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32     2:5 Рантанен – 58:32    
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