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Маккиннон — третий игрок в XXI веке со 130 очками за сезон

Маккиннон — третий игрок в XXI веке со 130 очками за сезон
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 28-летнего Маккиннона стало 130 (48+82) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог канадцу стать третьим игроком в XXI веке, кому удалось покорить данную отметку в пределах одного сезона. Помимо Маккиннона аналогичным достижением могут похвастаться лишь российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (133 очка на данный момент в текущем сезоне) и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (153 очка в сезоне-2022/2023).

Натан Маккиннон Подробнее

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34     1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05     1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp)     1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43     2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp)     2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32     2:5 Рантанен – 58:32    
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