Маккиннон — третий игрок в XXI веке со 130 очками за сезон

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).
Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.
Таким образом, по итогам этой игры на счету 28-летнего Маккиннона стало 130 (48+82) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог канадцу стать третьим игроком в XXI веке, кому удалось покорить данную отметку в пределах одного сезона. Помимо Маккиннона аналогичным достижением могут похвастаться лишь российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (133 очка на данный момент в текущем сезоне) и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (153 очка в сезоне-2022/2023).
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.
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