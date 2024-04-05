Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за сезон среди европейских игроков в истории НХЛ

Сегодня, 5 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 133 (43+90) очка в нынешнем сезоне. Этот результат помог Кучерову обойти Теэму Селянне (132 в сезоне-1992/1993), Яри Курри (131 в сезоне-1985/1986) и Кента Нильссона (131 в сезоне-1980/1981) и выйти на чистое четвёртое место в истории НХЛ по очкам за сезон среди европейских игроков. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Яромир Ягр (149 в сезоне-1995/1996).

Напомним, нынешний регулярный чемпионат завершается 19 апреля.