Никита Кучеров — третий игрок в XXI веке с 90+ передачами за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, Кучеров записал в свой актив 90 передач в сезоне и стал первым в истории НХЛ россиянином, которому покорилось это достижение.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третим игроком в XXI веке с 90 и более передачами за сезон в НХЛ. Ранее данную отметку преодолели Джо Торнтон (в сезоне-2005/2006 (96) и сезоне-2006/2007 (92)) и Коннор Макдэвид (в сезоне-2023/2024 (97)).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.