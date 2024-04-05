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Никита Кучеров — третий игрок в XXI веке с 90+ передачами за сезон в НХЛ

Никита Кучеров — третий игрок в XXI веке с 90+ передачами за сезон в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51     4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06    

Таким образом, Кучеров записал в свой актив 90 передач в сезоне и стал первым в истории НХЛ россиянином, которому покорилось это достижение.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров стал третим игроком в XXI веке с 90 и более передачами за сезон в НХЛ. Ранее данную отметку преодолели Джо Торнтон (в сезоне-2005/2006 (96) и сезоне-2006/2007 (92)) и Коннор Макдэвид (в сезоне-2023/2024 (97)).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.

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