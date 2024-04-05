Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в апреле
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49 0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03 0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08 1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp) 1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23
Как сообщает сайт StatMuse, Овечкин забросил свою 67-ю шайбу в карьере в апреле и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги, принадлежащий финскому экс-форварду Теэму Селянне. Отметим, что Овечкину понадобилось для этого 105 матчей, тогда как Селянне 116. На третьей строчке — Яромир Ягр с 49 шайбами в данном месяце.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи, набрав 60 очков при показателе полезности «-20».
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