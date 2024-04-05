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Воронков вышел на третье место в истории «Коламбуса» по голам в сезоне среди новичков

Воронков вышел на третье место в истории «Коламбуса» по голам в сезоне среди новичков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Коламбус» заброшенной шайбой отметился российский форвард Дмитрий Воронков. Эта шайба для новичка «Коламбуса» стала 18-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Воронков вышел на третье место в истории клуба по количеству голов среди новичков в сезоне, обойдя Рика Нэша (17). На второй строчке — Пьер-Люк Дюбуа (20). Рекорд принадлежит ещё одному российскому нападающему «Коламбуса» — Кириллу Марченко (21).

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз».

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