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Форвард «Вашингтона»: у нас достаточно ветеранов, мы знаем, что не можем останавливаться

Форвард «Вашингтона»: у нас достаточно ветеранов, мы знаем, что не можем останавливаться
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти поделился ожиданиями от следующего матча команды с «Каролины Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас достаточно ветеранов, и мы знаем, что не можем останавливаться на сегодняшнем матче [с „Питтсбургом“]. Если вы думаете, что мы можем упустить два очка завтра из-за разочарования от сегодняшнего поражения, то это мышление новичка», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Поражением «Вашингтона» от «Питтсбурга» (1:4) смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в своём матче «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). «Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице Столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф. Теперь команда Александра Овечкина занимает в своём дивизионе пятое место.

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