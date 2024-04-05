Форвард «Вашингтона»: у нас достаточно ветеранов, мы знаем, что не можем останавливаться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Макс Пасиоретти поделился ожиданиями от следующего матча команды с «Каролины Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас достаточно ветеранов, и мы знаем, что не можем останавливаться на сегодняшнем матче [с „Питтсбургом“]. Если вы думаете, что мы можем упустить два очка завтра из-за разочарования от сегодняшнего поражения, то это мышление новичка», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Поражением «Вашингтона» от «Питтсбурга» (1:4) смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в своём матче «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). «Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице Столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф. Теперь команда Александра Овечкина занимает в своём дивизионе пятое место.