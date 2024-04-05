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Только три игрока в истории «Тампы» забивали больше голов в большинстве, чем Кучеров

Сегодня, 5 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 4:7 (1:3, 1:4, 2:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счёт в этой встрече гол в большинстве и две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров вышел на четвёртое место в истории «молний» по голам в большинстве (88). На третьем месте — Мартен Сан-Луи (96), на втором — Венсан Лекавалье (112), рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (211).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.