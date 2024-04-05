Шуми Бабаев: Никитину бы не понравилось, если бы Шалунов бегал и извинялся в плей-офф

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым, после столкновения с которым травму получил голкипер «Трактора» Зак Фукале. Напомним, после данного эпизода главный тренер челябинского клуба Алексей Заварухин выступил с критикой форварда.

«Это плей-офф, идёт давление на ведущего игрока другой команды. Проблемы здесь не вижу, Макс тоже не мальчик для битья. Он прекрасно понимает, кто и что делает. Никитину бы наверняка не понравилось, если бы Макс бегал и извинялся во время плей-офф. Здесь не всё так однозначно. Было видно, что это Максимом сделано не специально. После плей-офф будет извиняться, если что-то серьёзное. Сразу же непонятно, серьёзно или нет? Часто уводят игрока, чтобы противоположная команда получила штраф. Всё неоднозначно, хитростей полно. Не делал бы выводы, идёт плей-офф, война за каждую игру. Каждое столкновение надо выиграть», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.