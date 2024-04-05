Известный агент назвал срок, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев назвал срок, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«У «Вашингтона» тяжёлый график. Шансы на выход в плей-офф есть, но график, повторюсь, непростой. Оценю шансы как 50 на 50. Саша Овечкин молодец, что забил «Питтсбургу». Осталось немного до рекорда Гретцки, может, не в следующем сезоне, но через год всё закончится. Торопиться не надо, главное — здоровье и без травм», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр забросил шайбу в сегодняшней встрече с «Питтсбург Пингвинз» (1:4). После этого матча Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 45 шайб. Таким образом, на счету россиянина 849 голов за карьеру в НХЛ. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.