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Известный агент назвал срок, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Известный агент назвал срок, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев назвал срок, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.

«У «Вашингтона» тяжёлый график. Шансы на выход в плей-офф есть, но график, повторюсь, непростой. Оценю шансы как 50 на 50. Саша Овечкин молодец, что забил «Питтсбургу». Осталось немного до рекорда Гретцки, может, не в следующем сезоне, но через год всё закончится. Торопиться не надо, главное — здоровье и без травм», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Александр забросил шайбу в сегодняшней встрече с «Питтсбург Пингвинз» (1:4). После этого матча Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 45 шайб. Таким образом, на счету россиянина 849 голов за карьеру в НХЛ. В свою очередь, Гретцки забил за карьеру 894 гола.

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