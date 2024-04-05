Кудашов заявил, что игроки «Динамо» предъявляли претензии из-за отношения к сыну-хоккеисту

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что хоккеисты команды были недовольны отношением наставника к сыну Артёму, который играет в составе бело-голубых.

— Для вас дополнительная ответственность, что Артём, ваш сын, в составе?

— Как правильно сказать? Когда он в команде, я знаю, что это ответственность для меня. Потому что я понимаю, что если он напорит, то все повернутся на меня и будут смотреть. Не в команде, а общественно. Поэтому, да нет, мне-то… Знаете, я за этот год обвыкся и привык. Для него сложно. Хотя ребята, надо дать им должное, поддержали, помогли. И они наоборот имели претензии ко мне из-за того, что я неправильно отношусь к игроку по фамилии Кудашов.

— А есть ли с него спрос больше чем к остальным игрокам особенно в тренировочном процессе?

— Мне кажется, что нет, но игроки мне сказали что нельзя так себя вести по отношению к игроку по фамилии Кудашов. Кто? Ну, взрослые ребята в основном, потому что они видели предвзятое отношение. Там достаточно таких, которые могут это сказать, которые видят, — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».