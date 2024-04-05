Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал о цели на посту тренера «Динамо» после подписания нового контракта

Кудашов рассказал о цели на посту тренера «Динамо» после подписания нового контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о своей цели на посту наставника после подписания нового соглашения с клубом.

«Обозначили ли мне цель при подписании нового контракта? А что мне обозначать? Я не понимаю, какая у московского «Динамо» цель? Ну, конечно, можно сказать, что должны выиграть. А что для «Динамо» может быть другого? Поэтому единство должно быть во всём клубе, единство — цель у всей организации», — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, 27 марта стало известно, что «Динамо» продлило контракт с Кудашовым. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента. В плей-офф КХЛ бело-голубые в четвертьфинале проиграли челябинскому «Трактору» со счётом 0-4 в серии и завершили сезон-2023/2024.

Материалы по теме
Кудашов заявил, что игроки «Динамо» предъявляли претензии из-за отношения к сыну-хоккеисту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android