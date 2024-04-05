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Иван Федотов проведёт полноценный дебют за «Филадельфию» в матче с «Баффало»

Иван Федотов проведёт полноценный дебют за «Филадельфию» в матче с «Баффало»
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов начнёт сегодняшний гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, у Федотова состоится полноценный дебют в НХЛ. До этого он уже выходил на лёд, однако ещё не заявлялся первым номером на игру.

2 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода, после того как швед в первой двадцатиминутке пропустил две шайбы после шести бросков. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

Напомним, 28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём по обоюдному согласию сторон. После этого Федотов перешёл в «Филадельфию».

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