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Иван Федотов проведёт полноценный дебют за «Филадельфию» в матче с «Баффало»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов начнёт сегодняшний гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Таким образом, у Федотова состоится полноценный дебют в НХЛ. До этого он уже выходил на лёд, однако ещё не заявлялся первым номером на игру.

2 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода, после того как швед в первой двадцатиминутке пропустил две шайбы после шести бросков. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

Напомним, 28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с вратарём по обоюдному согласию сторон. После этого Федотов перешёл в «Филадельфию».