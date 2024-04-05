Кудашов: грандиозного превосходства у «Локомотива» нет ни над кем, это тренерская команда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре ярославского «Локомотива» в текущем плей-офф КХЛ.

«Это тот «Локомотив», это тот ЦСКА, это то, что Игорь выстраивает. Для всех тренеров-то это всё понятно. Вопрос, как тяжело это выстроить, и как этого добиться, и какие критерии к игрокам нужны, как их подбирают. Поэтому все возможности в Ярославле для создания такой команды были. И Игорь здесь всё доделал, всё, что хотел.

Вы поймите, что такого уж грандиозного превосходства у «Локомотива» нет ни над кем. Потому что всё равно игроки не на голову выше, чем у всех. Они подобраны все ровненько, каждый на своём месте и без слабых точечек и дырочек в каждом звене.

«Локомотив» — тренерская команда. Она чисто тренерская команда. Да, там индивидуально сильных игроков много, и они в этой системе проявляют свою индивидуальность, это ещё сложнее, чем ты просто творишь на льду. В системе проявить что-то интересное — это очень сложно», — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, в данный момент команда Игоря Никитина играет в третьем раунде Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Ярославцы ведут в серии со счётом 2-0.