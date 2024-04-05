Защитник «Коламбуса» Веренски собирается поехать на ЧМ-2024 в составе США

Американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски заявил, что планирует поехать на чемпионат мира по хоккею в 2024 году в составе своей сборной. Об этом сообщает журналист Коби Майер в социальной сети Х (ранее Twitter), ссылаясь на слова игрока.

В составе национальной команды США Веренски выступал на чемпионате мира в 2019 году. Тогда американцы заняли седьмое место и уехали без медалей. Защитник сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Веренски провёл 64 матча и набрал 49 (7+42) очков при показателе полезности «-1».

В данный момент «Коламбус» находится на последней строчке в Восточной конференции, набрав 62 очка после 76 встреч. Команда досрочно потеряла шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги.