«Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно вышли в плей-офф НХЛ

Сегодня, 6 апреля» «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» обеспечили себе место в плей-офф НХЛ. Команды лишились математических шансов опуститься ниже восьмого места в Восточной конференции.

После 75 матчей «Торонто» занимает пятое место с 95 очками. «Тампа» расположилась на шестой строчке, набрав 93 очка в 76 играх.

Также в плей-офф от Восточной конференции уже вышли «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

Среди команд Запада в плей-офф точно сыграет «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс», «Колорадо Эвеланш», «Виннипег Джетс».

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Тампа» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».