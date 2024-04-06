Иван Федотов отреагировал на неудачный дебют в стартовом составе в матче НХЛ

В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Кибэнк-центра» в американском Баффало прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Баффало Сэйбрз» победили «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:2. Ворота гостей в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов, для которого сегодняшняя встреча стала второй за карьеру в НХЛ и первой в стартовом составе.

После матча россиянин прокомментировал данное событие. «Не самые лучшие ощущения, первый матч в НХЛ в старте. Не знаю, 100% мне надо быть лучше. Лучше приспосабливаться, лучше делать все вещи. Это был очень тяжёлый матч для меня, мало бросков по моим воротам, тяжело держать ритм игры. Но это моя проблема, а не команды.

У нас всё равно хорошие шансы, хорошая команда. Ребята отличные, все друг друга поддерживают. Я буду становиться лучше с каждым днём, быстрее адаптироваться, сделаю всё для команды.

Конечно, немного нервничал перед игрой. Плохо, когда совсем не нервничаешь. Хотел хорошо начать, держать предельную концентрацию первые 5-10 минут, но бросков не было. Однако это мои проблемы, а команда играла здорово. Готовился так же, как в КХЛ. Если что-то работает и тебе комфортно, большие перемены в подготовке к игре не нужны. Да, стараюсь найти что-то новое, но это на будущее, а пока придерживаюсь своей рутины», — приводит слова Федотова официальный сайт «Филадельфии».

Федотов сегодня отразив лишь 15 бросков из 19.