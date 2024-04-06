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Все результаты игрового дня НХЛ 6 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Томпсон (Петерка, Так) – 10:01     1:1 Кейтс (Типпетт, Йорк) – 29:07     2:1 Далин (Так) – 34:51     3:1 Куинн (Бенсон, Пауэр) – 39:54     3:2 Типпетт (Санхайм, Лотон) – 49:19     4:2 Куинн (Бенсон, Козенс) – 53:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли – 05:58     1:1 Копп (Велено, Зайдер) – 07:11     1:2 Гудроу (Веси, Бродзински) – 19:31     2:2 Комфер (Питри, Перрон) – 21:24     3:2 Ларкин (Перрон, Гостисбер) – 33:19 (pp)     3:3 Гудроу (Бродзински, Веси) – 33:44     3:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 50:14 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель (Славин, Фаст) – 34:30     2:2 Нечас (Шей, Кузнецов) – 51:40 (pp)     3:2 Ахо (Бёрнс, Гюнцель) – 58:09 (pp)     4:2 Гюнцель (Славин) – 59:55    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Перри (Нурс, Сеси) – 01:52     1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 11:58     1:2 Колтон – 15:59     2:2 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 17:18     3:2 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 28:55     4:2 Кейн (Маклауд, Сеси) – 39:58     5:2 Макдэвид (Бушар, Хайман) – 44:05     6:2 Кейн (Маклауд, Кулак) – 51:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
7 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Керфут (Кесселринг) – 26:17     1:1 Айкел (Макнэбб, Теодор) – 27:39     1:2 Карлссон (Бриссон, Теодор) – 31:08     1:3 Манта (Карлссон, Дорофеев) – 34:37     1:4 Стивенсон (Коттер, Уайтклауд) – 38:08     2:4 Доан (Макбэйн, Маччелли) – 48:19     3:4 Бьюгстад (Келлер, Шмальц) – 49:16     4:4 Карконе (О'Брайен) – 49:26     5:4 Карконе (Керфут, Дермотт) – 54:47     6:4 Браун (Келлер, Шмальц) – 55:48     7:4 Кули (Круз, Гюнтер) – 57:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Райт (Бьёркстранд, Дюмулен) – 16:08     0:2 Райт (Шварц, Шульц) – 22:29     0:3 Бенирс – 31:40 (pp)     1:3 Карлссон – 36:35    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 108 очками после 77 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очков за 76 матчей.

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