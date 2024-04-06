Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» Карбери раскритиковал работу судей во встрече с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» Карбери раскритиковал работу судей во встрече с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Каролины Харрикейнз» (2:4) раскритиковал работу судей встречи. Специалисту не понравилось то, что удалили защитника Расмуса Сандина за задержку соперника клюшкой, после чего «ураганы» забросили победную шайбу.

«Когда Кори Сиврет (один из главных арбитров встречи. — Прим. «Чемпионата») посмотрит повтор, он увидит то, что все видели. Он находился за спинами и не видел всего момента. Если вы посмотрите повтор, то увидите, что на самом деле это Кемпер, не Сандин. Это Кемпер ударил по шайбе и попал в коньки Ахо. Это неправильное удаление», — приводит слова Карбери журналист Бэйли Джонсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Вашингтон» остался на 10-м месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.

Материалы по теме
Карбери высказался о поражении «Вашингтона» от «Каролины», которое стало пятым подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android