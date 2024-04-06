Главный тренер «Вашингтона» Карбери раскритиковал работу судей во встрече с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после поражения от «Каролины Харрикейнз» (2:4) раскритиковал работу судей встречи. Специалисту не понравилось то, что удалили защитника Расмуса Сандина за задержку соперника клюшкой, после чего «ураганы» забросили победную шайбу.

«Когда Кори Сиврет (один из главных арбитров встречи. — Прим. «Чемпионата») посмотрит повтор, он увидит то, что все видели. Он находился за спинами и не видел всего момента. Если вы посмотрите повтор, то увидите, что на самом деле это Кемпер, не Сандин. Это Кемпер ударил по шайбе и попал в коньки Ахо. Это неправильное удаление», — приводит слова Карбери журналист Бэйли Джонсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Вашингтон» остался на 10-м месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.